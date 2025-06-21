Kardeşler Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

SERHAT DA KURTARILAMADI

Mardin'de TIR ile motosikletin çarpıştığı, Kadir Atay'ın (18) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ağabey Serhat Atay (34) da kurtarılamadı. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),