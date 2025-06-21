SERHAT DA KURTARILAMADI
Mardin'de TIR ile motosikletin çarpıştığı, Kadir Atay'ın (18) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ağabey Serhat Atay (34) da kurtarılamadı. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),
Son Dakika › Güncel › Kardeşler Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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