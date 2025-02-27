Karesi'de Televizyon Atölyesinde Yangın

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir televizyon tamir atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Karesi Mahallesi Kızpınar Caddesi'nde bulunan bir televizyon tamir atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.