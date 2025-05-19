Karga Yumurtayı Kapıyor

SULTANGAZİ'de karganın market önündeki raftan yumurta alıp kaçtığı anlar iş yeri sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki marketin önünde bulunan yumurta viyolünün üstüne konan karga, kısa süre sonra bir yumurtayı alarak uzaklaştı. Daha öncede aynı karganın yumurta aldığından şüphelenen market sahibi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.