Kargı'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kargı'da Kan Bağışı Kampanyası

12.06.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kargı'da düzenlenen kampanyada 66 ünite kan bağışı toplandı, öğrenciler farkındalık yarattı.

Çorum'un Kargı ilçesinde Türk Kızılay ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 66 ünite bağış toplandı.

Kargı Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen kampanya, vatandaşlardan ilgi gördü.

Kampanyada öğrenciler, ailelerini, komşularını ve çevrelerindeki vatandaşları kan bağışında bulunmaya teşvik ederek organizasyonun geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.

Öğrencilerin yürüttüğü farkındalık çalışmaları sonucunda 66 gönüllü bağışçıdan kan bağışı alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın toplumsal dayanışma açısından örnek olduğu belirtilerek, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kargı'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında
Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn’dan Dursun Özbek’e ziyaret Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn'dan Dursun Özbek'e ziyaret
Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası’nda kırmızı alarm Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

17:41
Elias Jelert Galatasaray’a geri döndü
Elias Jelert Galatasaray'a geri döndü
17:04
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:40
Mourinho’nun Arda kararı bomba Herkes şoke oldu
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu
16:25
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
16:11
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump’tan jet yanıt geldi
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 17:54:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Kargı'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.