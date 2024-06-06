Kargı HEM Kursiyerlerinin Eserlerinin Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kargı HEM Kursiyerlerinin Eserlerinin Sergisi Açıldı

Kargı HEM Kursiyerlerinin Eserlerinin Sergisi Açıldı

Kargı Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen kurslara katılan 878 kursiyerin yıl boyunca yaptığı eserlerin sergisi, Kaymakam Furkan Aksoy ve Belediye Başkanı Hamit Dereli'nin açılışını yaptığı törenle Belediye Kültür Sitesi'nde ziyaretçilere sunuldu. Sergide yer alan el sanatları ve giyim ürünleri, Kargı bezinin ilçe dışına tanıtılması için bir adım olarak değerlendirildi.

06.06.2024 12:19
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Kargı Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserlerin bulunduğu sergi açıldı.

Kargı HEM tarafından eğitim öğretim yılı boyunca 43 kurs açıldı, kurslara 633 kadın ve 245 erkek olmak üzere 878 kursiyer katıldı.

El sanatları ve giyim kurslarında kursiyerler tarafından yapılan ürünler, Belediye Kültür Sitesi'nde açılan sergide begeniye sunuldu.

Serginin açılışını Kaymakam Furkan Aksoy ve Belediye Başkanı Hamit Dereli yaptı.

Aksoy, Kargı bezinin ilçe dışına çıkması gerektiğini belirterek, "Sadece sergide görüp bakmakla olmaz, Kargı bezini ilçe dışına çıkartmamız lazım. Kaymakamlık ve belediye olarak devletimizin tüm imkanlarıyla ilk olarak coğrafi işaret ve tescilini alacağız. Kargı bezini ilk etapta ülkemize, sonra da dünyaya tanıtmak istiyoruz." dedi.

Sergi, 2 gün boyunca açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kargı HEM Kursiyerlerinin Eserlerinin Sergisi Açıldı - Son Dakika

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