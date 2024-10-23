Kargo Gemisi Yeniden Yüzdürüldü

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde karaya oturan kargo gemisi, çalışmaların ardından yeniden yüzdürüldü.

Uruguay'dan 85 bin ton demir cevheri yüklü "MILDRED" isimli Singapur bayraklı kargo gemisi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) limanı girişinde karaya oturdu.

ERDEMİR kılavuz gemilerinin yaptıkları ilk incelemenin ardından durum, Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığına bildirildi.

Liman Başkanlığı, Karadeniz Ereğli'ye yük gemisi girişlerini kapattı.

Dalgıçların yaptığı incelemenin ardından gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı.

Çalışmaların ardından gemi yüzdürüldü ve tahliye rıhtımına yanaşma manevrasına geçildi.

Öte yandan denizde herhangi bir kirliliğin olmadığı belirtildi.