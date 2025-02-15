Samsun'un Atakum ilçesinde kargoyla gönderilen pakette uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargoyla getirilen uyuşturucunun piyasaya sürülmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda kargo paketindeki uyuşturucuyu temin eden B.Y. (26) ile Y.E.B'yi (27) yakaladı.
Kargo paketinde kıyafete sarılı 400 gram kokain ve 42 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kargoda Uyuşturucu: 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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