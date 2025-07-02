Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."
Son Dakika › Güncel › Karikatür Davası: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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