Erzurum'un Karayazı ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek arayan tilki görüntülendi.
Kurt, tilki, tavşan gibi yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan ilçe, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.
Dağların karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor.
İlçeye bağlı Turnagöl Mahallesi'ne inen bir tilki, karla kaplı arazide yiyecek aradı.
Bir süre bölgede dolaşan tilki, daha sonra dağlık bölgeye giderek gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Karla Kaplı Arazide Tilki Görüntülendi - Son Dakika
