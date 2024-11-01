Karla Kaplı Balık Gölü'nde Muhteşem Manzara

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Beyaza bürünen 'Balık Gölü'nde muhteşem manzara böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan ve kuşbakışı görünümü nedeniyle "Balık Gölü" geçtiğimiz günlerde beyaza büründü, bu eşsiz manzara böyle görüntülendi.

Artvin'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesinde bulunan ve kuşbakışı görünümü nedeniyle "Balık Gölü" olarak anılan göl, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Yaz aylarında pek çok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan göl, bu kez doğa fotoğrafçılarını ağırladı.

Çevresi dağlar ve ormanlarla çevrili, 2 bin metre rakımdaki Balık Gölü'nde fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş ve beraberindeki fotoğrafçı grubu, gölün karlı örtüsünü kare kare fotoğrafladı. Fotoğrafçılar, çekimlerini sosyal medya hesaplarında paylaştı, bu eşsiz manzara yoğun ilgi gördü.

Başka bir fotoğraf sanatçısı Süleyman İnal ise gölün muhteşem manzarasını havadan görüntüledi.