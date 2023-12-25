Karla Kaplı Meralarda At Yarışı

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Atların çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Xilingol Birliği'ne bağlı Doğu Ujimqin Sancağı'nda çobanlar karla kaplı meralar üzerinde at yarışı düzenledi.
Atların dörtnala koşusu seyirlik bir manzara oluşturdu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Doğu Ujimqin Sancağı'ndan bildiriyor.(XHTV)
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