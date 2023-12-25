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Karla kaplı Şırnak'ta yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Karla kaplı Şırnak'ta yol açma çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 grup köy yolunu ulaşıma kapandı. İlçe özel idare ekipleri yolları açmak için 4 koldan yol açma çalışması başlattı. Karla mücadele çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Köy yolları, yoğun çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

25.12.2023 - 09:54,
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Karla kaplı Şırnak'ta yol açma çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 grup köy yolunu ulaşıma kapandı. İlçe özel idare ekipleri yolları açmak için 4 koldan yol açma çalışması başlattı. Karla mücadele çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Köy yolları, yoğun çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Karla kaplı Şırnak\'ta yol açma çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karla kaplı Şırnak'ta yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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