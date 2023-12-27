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Karla kaplı Tarihi Ardahan Kalesi - Son Dakika
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Karla kaplı Tarihi Ardahan Kalesi

Ardahan'da etkili olan kar yağışıyla Tarihi Ardahan Kalesi beyaza büründü. Ardahan Kalesi, Tarihi Demir Köprü ve Kura Nehri'ni kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi. Ardahan'ı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bıraktı.

27.12.2023 - 09:41,
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Karla kaplı Tarihi Ardahan Kalesi böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan kar yağışıyla Tarihi Ardahan Kalesi beyaza büründü. Ardahan Kalesi, Tarihi Demir Köprü ve Kura Nehri'ni kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

Ardahan'da beklenen kar yağışının hafta sonu itibarıyla etkili olmasıyla kentin çevresi beyaza büründü. Ardahan'ı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Tarihi Ardahan Kalesi, Demir Köprü ve Kura Nehri ile birlikte Ardahan Ovası beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı ile kartpostallık manzaraların oluştuğu kent havadan görüntülendi.

Karla kaplı Tarihi Ardahan Kalesi
Kaynak: İHA
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