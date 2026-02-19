Karlı Dağlarda Öğrencilere Hediye - Son Dakika
Karlı Dağlarda Öğrencilere Hediye

19.02.2026 10:06
Erzurum'da off-road ekipleri, kırsaldaki öğrencilere mont ve ayakkabı hediye etti.

Erzurum'da off-road ekipleri, karlı dağları aşıp kırsaldaki öğrencilere hediyelerini verdi.

Valilik, Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde yürütülen "Minik Eller Üşümesin" sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsaldaki öğrenciler için çalışma yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ile off-road ekipleri, karlı dağlarla çevrili yollardan geçip Pasinler ilçesi Yeniköy Mahallesi'ne ulaştı.

Aydemir ve kulüp üyeleri, öğrencilere mont, bere ve ayakkabı hediye etti.

Başsavcı Aydemir, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Duygusal bir gün geçirdiklerini belirten Aydemir, şöyle konuştu:

"Geleceğin hakimleri, savcıları, doktorları, askerleri, polisleri, mühendisleri, kaymakamları ve valileriyle sohbet ettik. Keyifli bir gündü, onların yüzündeki tebessüm bizi mutlu etti. Dünyada yaşanan kötülüklerin ve kaosların içinden sıyrılıp çocuk masumiyetine sığındık. Vatanımızın bu uzak köşesinde onlarla bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Çocuklarımızı adliyemize davet ettik, farkındalık anlamında misafir edeceğiz."

Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş da projenin 7. yılında devam ettiğini anlattı.

Projeyi ülke çapına yaymayı istediklerini dile getiren Toptaş, "Minik ellerle ve yüreklerle buluştuk, güzel okullarında, sıcak yuvalarında onları güzelce giydirdik ve eğitimle ilgili ileriye dönük daha güzel şeyler hakkında çok güzel konuşmalar yaptık. Bugün minik ellerle buluştuğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Bunu daha ileriye taşımak ve daha güzellerini yapmak istiyoruz." dedi.

Programa, Pasinler İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Hanifi Alemdarlar da katıldı.

Kaynak: AA

