Karlıova Beyaza Büründü

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü, ilçe beyaza büründü.Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yoğun yağış nedeniyle ilçe merkezi ve çevresi beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı belirtilirken, ilçe merkezi ve köylerde şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, devam eden kar yağışına rağmen yolların açık olduğunu ve ulaşımda aksama bulunmadığını belirtti.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),