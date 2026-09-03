Karlıova'da dört grup köy yoluna asfalt serimi başladı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ekipler, Aşağıyağmurlu, Yiğitler, Devecik ve Halifan grup köy yollarında asfaltlama çalışması başlattı. Kaymakam Abdulselam Bıçak çalışmaları yerinde incelerken, Aşağıyağmurlu köyü muhtarı Muzaffer Gülteki emeği geçenlere teşekkür etti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ekipler köy yollarında asfaltlama çalışması yapıyor.
Çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Aşağıyağmurlu, Yiğitler, Devecik ve Halifan grup köy yoluna asfalt serimine başlandı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Abdulselam Bıçak, yetkililerden bilgi aldı.
Aşağıyağmurlu köyü muhtarı Muzaffer Gülteki, yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karlıova'da dört grup köy yoluna asfalt serimi başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?