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Karlıova'da iki hafta içinde 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı - Son Dakika
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Karlıova'da iki hafta içinde 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki haftada yaklaşık 500 kamyon kar, belediye ekipleri tarafından ilçe dışına atıldı. Karlıova Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışıyla beraber ilçenin merkez mahallelerinde ve ana caddelerinde karları toplayarak kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıma yapıyor. İki hafta içinde 500 kamyona yakın kar taşındığı belirtilirken, belediye ekipleri kış sonuna kadar çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

23.01.2024 - 10:54,
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Karlıova'da iki hafta içinde 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki haftada yaklaşık 500 kamyon kar, belediye ekipleri tarafından ilçe dışına atıldı.

Adını karla kaplı ovadan alan ve yılın neredeyse 4-5 ayını kar esaretiyle geçiren 1940 rakımlı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, ekiplerin karla mücadelesi sürüyor. İki hafta önce başlayan ve belirli aralıklarla devam eden kar yağışıyla beraber, Karlıova Belediyesi ekipleri de yoğun bir çalışma başlattı. İlçenin merkez mahalleleri, sokaklar ve ana caddelerinde karları iş makineleriyle toplayan ekipler, kamyonlara yükleme yaparak ilçe dışına taşıma yapıyor.

Günde ortalama 40 kamyon karı ilçe dışına taşıdıklarını aktaran belediye görevlilerinden Metin Bingöl, iki hafta içinde yaklaşık 500 kamyon kar attıklarını söyledi. Bingöl, "Yaklaşık 2-3 haftadır kar yağışı var. Son bir haftadır ise yoğun bir kar yağışı var. Temizliğe devam ediyoruz. Günde ortalama 40 kamyon kar taşıyoruz ilçe dışına. Şimdiye kadar 500 kamyona yakın kar taşıdık. Belediye ekipleri olarak kar taşıma çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Bingöl, belediye ekipleri olarak kış sonuna kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Karlıova\'da iki hafta içinde 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karlıova'da iki hafta içinde 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı - Son Dakika
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