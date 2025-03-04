Karlıova'da Mart Ayında Kar Yağışı Hayatı Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika
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Karlıova'da Mart Ayında Kar Yağışı Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kar birikintileri ile dolan sokaklarda belediye ekipleri temizleme çalışmaları başlattı. 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

04.03.2025 17:04
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'Mart kapıdan baktırdı kazma kürek yaktırdı': Karlıova kara teslim oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün aksamdan itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Çatılardan kar birikintilerinin düştüğü ilçede eğitime bir gün ara verilirken, belediye ekipleri kar birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı.

Karlıova ilçesinde 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' deyimi vücut buldu. Kış aylarında kısmen etkili olan kar yağışı, mart ayıyla birlikte etkisini arttırarak sürdürdü. Özellikle dün akşam saatlerinden devam eden kar yağışı nedeni ile ilçede hayat durdu. İlçede eğitime bir gün ara verilirken birçok esnaf kepenk açmadı. Adeta hayalet kente bürünen ilçede, 13 köy yolu ulaşıma kapanırken Karlıova Belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarına başladı.

Ahmet Kanat isimli vatandaş, "Deyim gerçek oldu. aralık ve ocak ayında kışı pek yaşamadık, şubat ayında yağdı, mart ayında da yoğun kar yağışı var. Sadece dünden beri 40 santim kar yağdı. Ramazan'ın bereketi ile birlikte kar yağışı da etkili oldu. köy yolları şu an kapalı. Okullar tatil edildi, çalışmalar devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karlıova'da Mart Ayında Kar Yağışı Hayatı Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika

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