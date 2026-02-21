Karlıova\'da Mezra Yolu Açıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı.
Karlıova'da kardan kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Köy yollarının ulaşıma açılmasının ardından ekipler kapalı olan mezra yollarında çalışma yürütüyor.
İlçeye bağlı Hasanova köyünün Burmataş mezrasında da kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yol ulaşıma açıldı.
