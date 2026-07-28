Karlıova'da Parke Taşı Çalışmaları Başladı
Karlıova köylerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları vatandaşların yaşam kalitesini artıracak.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.
Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kazanlı köyünde yürütülen kilitli parke taşı yapım çalışmalarına başlandı.
Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam edecek.
Kaynak: AA
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