Karlıova'da Parke Taşı Çalışmaları Devam Ediyor
Dörtyol köyünde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları, yaşam kalitesini artırmak için sürüyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.
Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Dörtyol köyünde yürütülen kilitli parke taşı yapım çalışmalarına başlandı.
Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam edecek.???????
Kaynak: AA
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