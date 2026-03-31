Karlıova'da TOKİ Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı

31.03.2026 17:54
Karlıova'da 2020 depreminin ardından inşa edilen 230 TOKİ konutunun hak sahipleri belirlendi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası inşa edilen TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı.

Karlıova ilçesinde 14 Haziran 2020'de merkez üssü Kaynarpınar köyü olan Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 230 konut için hak sahipleri, noter huzurunda kurayla belirlendi. Karlıova Öğretmenevi konferans salonunda yapılan kura çekimine Vali Cahit Çelik, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Vali Yardımcısı Yasin Şahin, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, AFAD İl Müdürü Atilla Uzun ve hak sahipleri katıldı.

'AFETE KARŞI BİLİNÇLİ OLUNMASI RİSK AZALTMANIN EN ÖNEMLİ UNSURU'

Kura çekimi öncesi konuşan Vali Cahit Çelik, "Özellikle Karlıova bildiğiniz gibi Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattının çakıştığı bir yerdir. Öyle olunca, burada olan depremler değil ta Antakya'da Maraş'ta, başka bir yerde olan depremler bile burayı etkileyebiliyor. Bu çerçevede baktığımızda geçtiğimiz tarihlerde de bu memlekette onlarca deprem olmuş. En büyük depremlerin başında biliyorsunuz 1971 yılında bir deprem olmuş, son olan depremde 2020 yılında olan bir depremdir. Tabii deprem sırasında yapılacak işler var, depremden sonra yapılacak işler var. Depremden önce yapılacak işler aslında en önemli işler, buna 'risk azaltma' diyoruz. Bu çerçevede özellikle konutlarımızın sağlam olması, binalarımızın sağlam olması, insanlarımızın depremde, afete karşı bilinçli olması risk azaltmanın en önemli unsurlarıdır" diye konuştu.

'DEPREME MÜDAHALE ETME KONUSUNDA DÜNYANIN EN ÖNDE GELEN ÜLKELERİN BAŞINDAYIZ'

Vali Çelik, "Ülkemiz özellikle iyileştirme konusunda, depreme müdahale etme konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerin başındadır. İnşallah bugün burada 230 konutun kura çekimini yapacağız. Bu konutlar sadece ilçe merkezindeki hak sahiplerinin değil, aynı zamanda köylerimizde hak sahibi olup yerleşim yeri tespit edilemeyen vatandaşlarımız bu konutlarda hak sahibi oldular. Hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

