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Karlıova'da yoğun kar: 40 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Karlıova'da yoğun kar: 40 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 20 santimi aşarken, esnaf iş yerlerinin önü açılırken sürücüler de araçlarını fırça yardımıyla temizliyor.

Karlıova\'da yoğun kar: 40 köy yolu ulaşıma kapandı
25.12.2023 - 20:01,
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Karlıova'da yoğun kar: 40 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar ve tipi, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Eğitim öğretime bir gün ara verilen 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde, 40 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı olan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 20 santimi aştığı ilçede esnaf iş yerlerinin önünü açarken, sürücüler de üstünde kar biriken araçlarını fırça yardımıyla temizliyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karlıova'da yoğun kar: 40 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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