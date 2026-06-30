Karlıova'daki Çatak Şelalesi Dron ile Görüntülendi - Son Dakika
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Karlıova'daki Çatak Şelalesi Dron ile Görüntülendi

30.06.2026 16:14
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Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Çatak Şelalesi, kar ve kaynak sularıyla besleniyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan Çatak Şelalesi dron ile görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Çatak köyü sınırlarındaki vadi içerisinde yer alan şelale, iki ayrı noktadan dökülen suyun birleşmesiyle akışını sürdürüyor.

Kar ve kaynak sularıyla beslenen şelale, yağışlarla artan su debisiyle birlikte daha belirgin bir görünüme kavuştu.

Lavanta bitkileriyle çevrili yollardan geçilerek ulaşılan şelale, doğal güzergahı ve vadi içerisindeki konumuyla güzel bir görüntü sunuyor.

Misafirlerini ağırlamayı bekleyen şelale, dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

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