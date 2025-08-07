Karlıova Kaymakamı Arıcılarla Buluştu

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, tescilli bal hasadı yapan üreticilere ziyarette bulundu.

Kaymakamı Bıçak, Kargapazar köyüne giderek, üreticilerle bal sağımına eşlik edip süreç hakkında bilgi aldı.

Üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Kaymakam Bıçak, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Üreticilerden Ahmet Yasin Sürmeli ise 3 yıldır arıcılık işleri ile ilgilendiğini ifade etti.

Sürmeli, "Kaymakamımıza balın nasıl işlediğini, nasıl ilerlediğini, üretiminden toplanması ve satışına kadar olan tüm süreci anlattık. Bingöl coğrafi işaretli balını nasıl daha iyi yerlere taşırız istişaresinde bulunduk." dedi.