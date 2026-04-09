Adana Büyükşehir Belediyesi, "Karnımız mı Aç Ruhumuz Mu?" Söyleşisine Ev Sahipliği Yaptı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Medical Park Adana Hastanesi iş birliğinde düzenlenen "Karnımız mı Aç, Ruhumuz mu?" başlıklı söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen söyleşide, Medical Park Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Bahar Öylü ile Psikiyatri Bölümü'nden Uzm. Dr. Ali Hakan Öztürk, yeme davranışlarının altında yatan psikolojik etkenler, duygusal açlık ve sağlıklı yaşamın zihinsel boyutu üzerine katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı.

Beslenme ile psikoloji arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekilen etkinlikte, katılımcılar sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dair farkındalık kazanma fırsatı buldu.