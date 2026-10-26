KARORSAN Yönetim Kurulu, Vali Çağatay başkanlığında yatırım süreçlerini değerlendirdi

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Oktay Çağatay Başkanlığında Yapıldı.

KARORSAN'da faaliyet gösteren bir şirkette düzenlenen toplantıda, yürütülen çalışmalar, devam eden yatırım süreçleri ile planlanan projeler değerlendirildi.

Bölgenin üretim kapasitesinin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik gündem maddeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulan toplantıya, KARORSAN üyeleri katıldı.

Karabük Barosundan Başkan Çetinkaya'ya ziyaret

Karabük Barosu Başkanlığına seçilen Sibel Şirin ve yönetim kurulu üyeleri, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, "Sayın Şirin ve yönetimine yeni dönemde başarılar diliyor, görevlerinin Karabük'ümüz ve hukuk camiası için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.