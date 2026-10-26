KARORSAN Yönetim Kurulu, Vali Çağatay başkanlığında yatırım süreçlerini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

KARORSAN Yönetim Kurulu, Vali Çağatay başkanlığında yatırım süreçlerini değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KARORSAN Yönetim Kurulu, Vali Çağatay başkanlığında yatırım süreçlerini değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARORSAN Yönetim Kurulu, Vali Oktay Çağatay başkanlığında toplandı ve yatırım süreçleri ile planlanan projeleri değerlendirdi. Toplantıya KARORSAN üyeleri katılırken, Karabük Barosu Başkanı Sibel Şirin ve yönetimi de Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Oktay Çağatay Başkanlığında Yapıldı.

KARORSAN'da faaliyet gösteren bir şirkette düzenlenen toplantıda, yürütülen çalışmalar, devam eden yatırım süreçleri ile planlanan projeler değerlendirildi.

Bölgenin üretim kapasitesinin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik gündem maddeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulan toplantıya, KARORSAN üyeleri katıldı.

Karabük Barosundan Başkan Çetinkaya'ya ziyaret

Karabük Barosu Başkanlığına seçilen Sibel Şirin ve yönetim kurulu üyeleri, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, "Sayın Şirin ve yönetimine yeni dönemde başarılar diliyor, görevlerinin Karabük'ümüz ve hukuk camiası için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
Özkan ÇetinkayaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi Ev ve araba aldı Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi! Ev ve araba aldı
Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı
Bayrampaşa’da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti Bayrampaşa'da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
20:50
Beşiktaş-Başakşehir maçını izlemek için televizyonu açanlar hayret etti
Beşiktaş-Başakşehir maçını izlemek için televizyonu açanlar hayret etti
20:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
20:13
Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park’ta
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta
19:59
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
19:37
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
19:18
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 21:03:19. #.0.2#
SON DAKİKA: KARORSAN Yönetim Kurulu, Vali Çağatay başkanlığında yatırım süreçlerini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei