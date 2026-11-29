Türk sinemasında kendine özgü anlatım dili, güçlü hayal dünyası ve sınırlı imkanlarla ortaya koyduğu eserleriyle iz bırakan yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay, sinema anlayışı ve filmleriyle genç sinemacılara ilham vermeyi sürdürüyor.

Sinemayla çocukluk yıllarında köylerine gelen gezici film gösterim ekibi sayesinde tanışan Uluçay, sinemaya duyduğu ilgiyi küçük yaşlarda üretime dönüştürdü ve henüz 12 yaşındayken arkadaşı İsmail Mutlu ile sinema makinesi yapmaya girişti.

Topladıkları film parçalarıyla köylerinde gösterimler düzenleyen Uluçay ve arkadaşları, daha sonra "Tepecik Köyü Arkadaş Sinema Grubu"nu kurdu.

Sinemanın yanı sıra farklı işlerde çalışarak yaşamını sürdüren Uluçay, profesyonel sinema eğitimi almadan ve kısıtlı teknik imkanlarla film üretmeye başladı. 1993'te çektiği "Optik Düşler" adlı kısa filmiyle başlayan sinema yolculuğunda "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak", "Bizim Köyün Orta Yeri Sinema", "Minyatür Kosmos'da Rüya" ve "İnci Deniz Dibinde" gibi filmlere imza attı.

Uluçay'ın ilk uzun metrajlı filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak", 2004'te izleyiciyle buluştu. Çocukluk anılarından ve yaşadığı çevreden izler taşıyan film, bir köyden kasabaya çalışmaya giden iki çocuğun sinema tutkusunu konu edindi. Doğal anlatımı, amatör oyuncuları ve özgün sinema diliyle ulusal ve uluslararası festivallerde ilgi gören yapım, çok sayıda ödüle layık görüldü.

Yönetmen, 2007'de çekimlerine başladığı "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmini sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamadı. Beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da 30 Kasım 2009'da 54 yaşında hayatını kaybeden Uluçay, ardında kendine özgü bir sinema anlayışı ve etkili eserler bıraktı.

"Sinema yapmanın önündeki imkansızlıklar birer bahane olmamalı"

Yönetmen Nuray Kayacan Sünbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Uluçay'ın sinemasını farklı kılan en önemli özelliklerden birinin anlatacak bir derdinin bulunması ve bunu kendine özgü bir sinema diliyle ifade edebilmesi olduğunu söyledi.

Uluçay'ın çağının ötesinde bir sinemacı olmasına rağmen yaşadığı çağdan, coğrafyadan ve kültürden kopmadığını belirten Sünbül, "Kendi kültürünü temsil ederken aynı zamanda ona dışarıdan bakabilen, eleştirel mesafesini koruyabilen, tarafgirliğe düşmeden insanı kendi gerçekliği içerisinde anlatabilen bir yönetmendir." dedi.

Sünbül, Uluçay'ın ekonomik yoksunluklara, sinema eğitimi alamamasına ve teknik yetersizliklere rağmen döneminin sinema anlayışını aşan bir film ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Bu yönüyle Ahmet Uluçay, özellikle genç sinemacılar için çok önemli bir örnektir. Sinema yapmanın önündeki maddi ve teknik imkansızlıkların birer bahaneye dönüşmemesi gerektiğini, yetkin bir yönetmenin son derece sınırlı koşullarda da nitelikli eserler ortaya koyabileceğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Bugün teknolojinin film çekmeyi kolaylaştırdığını ancak iyi bir film yapmanın aynı ölçüde kolaylaşmadığını vurgulayan Sünbül, sinemanın özgün bakış açısı, gözlem yeteneği, estetik duyarlılık ve düşünsel derinlik gerektiren bir sanat olduğunu kaydetti.

Nuray Kayacan Sünbül, "Ahmet Uluçay'ın Türk sinemasına bıraktığı en kıymetli miras, çektiği filmler kadar, henüz çekilmemiş filmlere de ilham veren sinema serüvenidir." görüşünü paylaştı.

"Organik sinemanın belki de son misallerini veriyordu"

Sinema eleştirmeni İhsan Kabil de Ahmet Uluçay'ın hayatını sinemayla özdeşleştiren, yaşadıklarını ve gördüklerini sinematografik olarak tecrübe eden bir sanatçı olduğunu dile getirdi.

Uluçay'ın 1990'ların ilk yarısından itibaren çektiği kısa filmleri uzun metrajlı bir yönetmenin hassasiyetiyle ele aldığını belirten Kabil, bu çalışmaların sinemanın estetik boyutunu gözeten özgün görsel eserler olduğunu ifade etti.

Kabil, Uluçay sineması ile ilgili "Herhangi bir özel efekte veya bilgisayar destekli animasyona tevessül etmeden, el marifetiyle yaptığı fantastik imgelerle organik sinemanın belki de son misallerini veriyordu. Bu kısa filmlerin her birinde çizdiği karakterler ve imgeler sembolik ve mecazi değerlerinin yanında filmlerin adları da dahil olmak üzere ikonik bir vücut buluşa dönüşüyordu." değerlendirmesini yaptı.

Kabil, "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filminin Uluçay'ın sinema tutkusunu bir ölçüde karşılayabildiğini söyledi.

Yönetmenin eserlerinde bu toprakların irfan ve hikmet geleneğinin izlerinin görüldüğünü, metafizik ve mistik atmosferin sahici karakterlerle buluştuğunu aktaran Kabil, Uluçay'ın sinema anlayışının genç yönetmen adayları için önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi. Kabil, "Hem seçkin film takipçilerine hem de genel seyirci kitlesine hitap edebilecek bir çıkış olarak Türk sinemasında özgün bir yerdedir." dedi.

"Anadolu'nun hikayelerini sinemaya taşıdı"

Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç ise Ahmet Uluçay'ın sinemasını, kendi kültürünün, coğrafyasının ve değerlerinin anlatımını merkeze alan bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Uluçay'ın Türk sinemasında var olma mücadelesine dair Tunç, "Her türlü dudak bükmeyi, küçümsenmeyi, dışlanmayı, imkansızlığı göze alıp sinemada var olma savaşının cihangiridir. Kısa filmleri, 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' şaheseri sinemamızın kısır döngüden nasıl kurtulacağının işaret taşıdır." diye konuştu.

Tunç, Uluçay'ın sinemada mecaz ve menkıbe geleneğini keşfettiren yönetmenlerden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ahmet Uluçay sinema sanatına zengin mecaz ve menkıbe geleneğimizi keşfettiren, filmleriyle ilk konuşan yönetmendir. Bütün hayatı sinemamızın yönsüz taklitçiliğini, köklü, kimlikli anlatı dilimize yöneltmek cihangirliğiyle geçmiştir. Uluçay'ı, Anadolu'yu il il dolaşıp, kendi gözünden, kendi suyundan, rahmetinden, bereketinden büyüyerek deryalara ulaşan ulu nehirlerimize benzetiyorum. Sinemamız bu gün saplandığı kısır döngüden kurtulmak için Ahmet Uluçay gibi mumdan gemilerle yol alıp, ateşten denizler geçen ödünsüz ve gözü pek kahramanlar bekliyor."