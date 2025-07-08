Karpuz Yüklü Kamyonet Tarlaya Devrildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tekeri patlayan karpuz yüklü kamyonettin tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
R.E. idaresindeki 42 K 2921 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Seydişehir Bozkır yolu Gökhüyük Mahallesi yakınlarında tekerinin patlaması sonucu tarlaya devrildi.
Kazada kamyonet sürücü ile araçta bulunan çocuklar M.E. ve A.A.E. yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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