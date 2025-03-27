Karpuz Yüklü Tırda 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Karpuz Yüklü Tırda 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya'da karpuz yüklü tırda gizlenmiş 3 düzensiz göçmen bulundu, sürücü gözaltına alındı.

27.03.2025 12:19
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, karpuz yüklü tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bölge Trafik İstasyonu önünde doğu illeri üzerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen karpuz yüklü tırı durdurdu.

Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü İ.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karpuz Yüklü Tırda 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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