Kars Akyaka'daki hemzemin geçitte yük treni otomobile çarptı, sürücü yara almadı

Kars Akyaka'daki hemzemin geçitte yük treni otomobile çarptı, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Akyaka ilçesindeki İstasyon Mahallesi'nde hemzemin geçitte yük treni otomobile çarptı. Kazada otomobilde hasar oluştu, sürücü yara almadan kurtuldu; olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından tren yoluna devam etti.
Kars'ın Akyaka ilçesinde yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kars'tan Akyaka'ya hareket eden yük treni, İstasyon Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Oğuzhan Ö'nün kullandığı 36 ABB 813 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde hasar oluştu, sürücü yara almadan kurtuldu.
Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından yük treni yoluna devam etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?