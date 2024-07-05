Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Yılan Başlı Altın Bilezikler Sergileniyor - Son Dakika
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Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Yılan Başlı Altın Bilezikler Sergileniyor

Kars'ta bulunan Ani Ören Yeri'ndeki arkeolojik kazı çalışmalarında 22 yıl önce bulunan 'yılan başlı' altın bilezikler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Ani Ören Yeri'nin tarihinin araştırılması amacıyla başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında 2002'de bulunan bilezikler, 22 yıl koruma altında tutulduktan sonra ziyaretçilerin karşısına çıkarıldı. Bilezikler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde yaklaşık 3 ay boyunca sergilenecek.

05.07.2024 11:03
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Kars'ta Ani Ören Yeri'ndeki arkeolojik kazı çalışmalarında 22 yıl önce bulunan "yılan başlı" altın bilezikler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

UNESCO tarafından 2016'da Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Ani Ören Yeri'nin saklı tarihinin araştırılması amacıyla başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı başkanlığında 1989-2005 döneminde yapılan kazı çalışmalarında 2002'de bulunan "yılan başlı" altın iki bilezik, 22 yıl koruma altında tutuldu.

Bu sezon depodan çıkarılan ve ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıkarılan bilezikler, yaklaşık 3 ay boyunca Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenecek.

"Aslan ve yılan başlı ürünler, güç gösterisi anlamında kullanılmaktaydı"

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdür Vekili Hakim Aslan, AA muhabirine, Ani Ören Yeri'nde arkeolojik kazılar sonrasında bulunan 2 "yılan başlı" bileziğin sergilenmeye başlandığını söyledi.

Yılan başlı bileziklerin 2002 kazılarında ortaya çıkartıldığını ifade eden Aslan, "Aslan ve yılan başlı ürünler, güç gösterisi anlamında kullanılmaktaydı. Malzemenin altın olması da kendi sahibine ait bir gücü göstermektedir. Orta Doğu mitolojilerine baktığımız zaman, yılan başlı figürlerin, süslenme açısından kullanıldığı, yılan ve ejder başlarının da öldükten sonra kötü ruhlardan koruyacağı ya da sağken kötü ruhlardan etkilenmesini engellemek amacıyla tasarlandığını, kullanıldığını bilmekteyiz." dedi.

Müzede sergilenen altın eserlerin daha çok merak edildiğini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Bu bileziklerin Ani'de bulunması, doğu etkileşiminin olduğu ve aynı zamanda zengin bir aileye, kişiye ait olduğu anlaşılmaktadır. Müzede 2 bin 500'e yakın eserimiz sergileniyor ancak depoda 10 bini aşkın eserimiz bulunuyor. Müze müdürlüğümüzce belli dönemlerde geçici sergilerle depomuzda bulunan eserleri de ziyaretçiler için sergiliyoruz. Özellikle müzelerde sergilenen altın, farklı objeler vatandaşların dikkatini daha fazla çekmektedir. Kısa süreliğine sergide kalması sebebiyle ziyaretçiler kaçırmandan görmek istiyorlar, bu da ziyaretçi sayısını olumlu etkilemekte."

Kaynak: AA

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