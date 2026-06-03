Kars Cezaevi hükümlüleri el emeği eserlerini sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars Cezaevi hükümlüleri el emeği eserlerini sergiledi

03.06.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars T Tipi Cezaevi'ndeki 40 hükümlünün 3 aylık emeğiyle hazırladığı el işi ürünler, Kars Bedesteni'nde sergilendi. Vali, başsavcı ve protokolün katıldığı sergide elde edilen gelir hükümlülere aktarılacak.

KARS T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 40 hükümlünün 3 aylık çalışmayla hazırladığı eserler, Kars Bedesteni'nde açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.Kars T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yürütülen eğitim, iyileştirme ve meslek edindirme faaliyetleri kapsamında hükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan sanatsal el emeği ürünler için düzenlenen serginin açılışına Kars Valisi Ziya Polat, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Baro Başkanı Necat Yağcı, Kars T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hakan Duman ile davetliler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

BAŞSAVCI ÇEPNİ: İYİLEŞTİRME VE HAYATA KAZANDIRMA AMAÇLANIYOR

Modern infaz sistemlerinin temel amacının bireyleri topluma yeniden kazandırmak olduğunu belirten Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, şunları söyledi:

"20'nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyada ve ülkemizde infaz rejimleri çok önemli bir anlayış değişikliğine gitti. Artık infaz sistemi, yalnızca işlenen eylemi cezalandırmaktan ziyade, hükümlü ve tutukluları eğitme, ıslah etme ve yeniden hayata kazandırma amacını benimsemiştir. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün vizyonu doğrultusunda, Kars Ceza İnfaz Kurumu atölyelerimizde üretilen bu fikir ve sanat eserlerini Kars halkıyla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Malumunuz, sanatkarın gıdası takdir edilmektir. Burada satılan tüm ürünlerin gelirleri doğrudan doğruya hükümlülerin kendi hesaplarına yatırılarak onlara ekonomik bir destek sağlanacaktır. Kars halkının sergiye gösterdiği yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir."

SERGİDE KARS'IN SİMGELERİ YER ALIYOR

Kurum bünyesinde yürütülen kurslar hakkında bilgi veren Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hakan Duman ise erkek hükümlüler için 6, kadın hükümlüler için 1 aktif kursun sürdürüldüğünü belirtti.

Duman, "Yaklaşık 40 hükümlümüzün 3 aylık bir zaman diliminde büyük bir sabırla hazırladığı bu sergide; Kars Kalesi, Çıldır Gölü, Doğu Ekspresi, Ani Ören Yeri, Sarıkamış Şehitliği ve Türk Bayrağı gibi kentin ve ülkenin milli değerlerini içeren 75 adet üç boyutlu rölyef tablo yer alıyor. Bunun yanı sıra kadın hükümlülerimizin el emeği olan 40 adet nevresim takımı, çocuk oyuncakları, anahtarlıklar ve çeşitli hediyelik eşyalar mevcut" dedi.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

Kaynak: DHA

T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Cezaevi, Kültür, Güncel, Sanat, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars Cezaevi hükümlüleri el emeği eserlerini sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan’da Ekvador’dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi Macaristan'da Ekvador'dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Bursa’da yıldırım düştü, 6 koyun öldü Bursa'da yıldırım düştü, 6 koyun öldü
Ersun Yanal’dan Süper Lig’e geri dönüş sinyali Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali
Özgür Özel’in “iğrenç bıyıklı“ sözlerine Atakan Sönmez’den yanıt Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt
Meclis’te tansiyon yükseldi: AK Parti ile CHP arasında ’hırsızlık’ tartışması Meclis'te tansiyon yükseldi: AK Parti ile CHP arasında 'hırsızlık' tartışması
Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Alanya’da tartışma yaratan karar: Buzsuz içecek isteyen 20 TL fazla ödeyecek Alanya'da tartışma yaratan karar: Buzsuz içecek isteyen 20 TL fazla ödeyecek

20:36
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı
20:24
Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi’yi istiyor
Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:50
Bu gece İstanbul’a geliyor Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı
Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 20:48:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Kars Cezaevi hükümlüleri el emeği eserlerini sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.