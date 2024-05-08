Kars\'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde kar ve dolu etkili oldu

Güncel

Kars'ın Sarıkamış ile Selim ilçelerinde kar ve dolu etkili oldu.

Sarıkamış'ta dün başlayan sağanak yerini dolu, daha sonra da kara bıraktı.

Sarıkamış'ı çevreleyen, Ağbaba, Soğanlı ve Allahuekber Dağları ile Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2. etap pisti kar ile beyaza büründü.

Hançerli düzünde kar suları ve yağmurlardan oluşan büyük göletlerde uzun bacak, leylek ve angut gibi kuşlar beslenmeye çalıştı.

Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde ise çobanlar etkili olan kara hazırlıksız yakalandı.

Çobanlar hayvanlarını kar altında güçlükle köye getirebildi.