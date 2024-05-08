Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde kar ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde kar ve dolu etkili oldu

Kars\'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde kar ve dolu etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde kar ve dolu etkili oldu. Sarıkamış'ta sağanak yağmurun ardından dolu ve kar yağışı başladı. Sarıkamış Kayak Merkezi ve çevresi beyaza büründü. Hançerli düzünde ise kuşlar kar suları ve yağmurlardan oluşan göletlerde beslenmeye çalıştı. Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde ise çobanlar hazırlıksız yakalandı ve hayvanlarını güçlükle köye getirebildi.

08.05.2024 09:26
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Kars'ın Sarıkamış ile Selim ilçelerinde kar ve dolu etkili oldu.

Sarıkamış'ta dün başlayan sağanak yerini dolu, daha sonra da kara bıraktı.

Sarıkamış'ı çevreleyen, Ağbaba, Soğanlı ve Allahuekber Dağları ile Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2. etap pisti kar ile beyaza büründü.

Hançerli düzünde kar suları ve yağmurlardan oluşan büyük göletlerde uzun bacak, leylek ve angut gibi kuşlar beslenmeye çalıştı.

Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde ise çobanlar etkili olan kara hazırlıksız yakalandı.

Çobanlar hayvanlarını kar altında güçlükle köye getirebildi.

Kaynak: AA

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