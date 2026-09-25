Kars Kağızman'da 1 ölü 6 yaralı kavganın davasında 3 sanık hapis cezası aldı - Son Dakika
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Kars Kağızman'da 1 ölü 6 yaralı kavganın davasında 3 sanık hapis cezası aldı

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Kars Kağızman'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı öne sürülen 5 sanıktan 3'ü hapis cezası aldı, 2'si beraat etti. Y.Y. kasten öldürmeden 18 yıl, M.A. ve Ö.A. kasten yaralamadan 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı; İ.Y. ile A.Y. beraat etti.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavgaya karıştığı öne sürülen 5 sanıktan 3'ü hapis cezasına çarptırıldı, 2'si beraat etti.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.Y., tutuksuz sanıklar İ.Y., A.Y., Ö.A. ve M.A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Y.Y., savunmasında, kimseyi vurmadığını öne sürerek tahliye ve beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki ???????mütalaasında, Y.Y., İ.Y. ve A.Y.'nin "kasten öldürme suçundan", diğer sanıklar M.A. ve Ö.A.'nın ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Y.Y'yi "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, sanıklar M.A. ve Ö.A.'yı ise "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme ayrıca sanıklar İ.Y. ve A.Y.'nin beraatine, tutuklu sanık Y.Y.'nin ise hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde 26 Ağustos 2024'te çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada Abubekir Altay ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 5 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA
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