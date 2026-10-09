Kars Kağızman\'da uzun elmada hasat başladı, 5 bin ton civarı rekolte bekleniyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde mikroklima etkisiyle yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak adlandırılan coğrafi işaret tescilli elma, bu yılki yüksek verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Kars'ın kışları uzun ve sert geçen ikliminin aksine Aras Nehri Vadisi'nin oluşturduğu mikroklima, Kağızman'da meyveciliğe elverişli bir ortam sunuyor.

Türkiye'de sadece Kağızman ilçesinde yaklaşık 1300 metre rakımlı arazilerde yetiştirilen kendine özgü uzun şekli ve aromasıyla öne çıkan "uzun elma" bahçelerinde hasat zamanı başladı.

Bu yıl bol yağış alan bölgede elma ağaçlarındaki yüksek verim üreticisini sevindirdi.

Yavaş olgunlaşması sayesinde kendine özgü aroma ve lezzete kavuşan elma, hasat döneminin başlamasıyla tezgahlarda da yerini aldı.

"Bu sene 5 bin ton civarında bir rekolte tahmininde bulunduk"

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın Kağızman ilçesinin bölgenin en önemli meyvecilik yapılan yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Havaların soğumasıyla coğrafi işaretli uzun elmada hasat zamanının geldiğini ifade eden Aydın, bölgede yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda elma yetiştiriciliği yapıldığını belirterek, "Bu alanlarda yaklaşık 100 bin civarında meyve veren elma ağacımız var. Bu sene 5 bin ton civarında bir rekolte tahmininde bulunduk. Bölgeyi meyvecilik anlamında besleyen en önemli yerlerden biri Kağızman, bu verimin yüzde 40'ına yakını da uzun elmadan oluşuyor." diye konuştu.

Aydın, şunları kaydetti:

"Uzun elma, coğrafi işaret tescili almış ve kendine has aroması, yapısı ve özellikle uzunluğu açısından çıkan diğer bölgelerimizde yetişmiyor. Bölgeye has belli bir miktarda üretimi yapılan raf ömrü uzun, kabuk yapısı ince, su oranı ve lezzeti yüksek bir elmadır. Bölgemizin bu türüyle öne çıkan ve ülkemizin her bölgesine kargo yoluyla insanların talep ettiği bir elma çeşididir."

"Uzun elmamız Türkiye'nin hiçbir yerinde yetişmiyor"

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday da uzun elmanın Kağızman yöresine ait özel bir elma çeşidi olduğunu belirterek, "Uzun elmamız Türkiye'nin hiçbir yerinde yetişmiyor. Yetişse bile şekil vermeyen bir elmadır. Raf ömrü 6 aya kadar uzun, yemesi hoş bir elmadır. Bu elmamız ekim ayında toplanır, neden bu ayda toplanır? Uzun elma biraz soğuğu kırağıyı yediği zaman daha güzel tat veriyor ondan dolayı hasadı bu döneme bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun elma üreticisi Aslan Altuntaş ise uzun elma ağaçlarının da elması gibi boy verdiğini ve hep yukarıya doğru uzadığını anlattı.

Altuntaş, "Uzun elma demelerinin nedeni ağacının yukarı uzaması. Ne kadar budarsan buda bunun ağacı aşağı gelmez hep dik çıkar. Ondan da elması da uzun olur kendine de uzun elma derler. Türkiye genelinde Kağızman'da yetişir Bursa'ya götürdüm diktim aynı meyveyi vermedi. Uzun elmanın işte amacı bu bir de kışın çok dayanıklı bir elma yaklaşık 6 ay raf ömrü var." şeklinde konuştu.