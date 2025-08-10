Kars Kalesi\'nde Anız Yangını Söndürüldü

Kars Kalesi eteklerinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Kars Kalesi dereiçi mevkisinden henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bazı vatandaşlar da ekiplere yardım etti.

Kars Kalesi'nin ön kısmına kadar gelen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.