Kars'ta yiyecek arayan ayılar konteyneri devirdi, köpekler onları kovaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kış uykusu öncesi Sarıkamış'a inen 3 ayı, gece saatlerinde Üniversite TOKİ Konutları yakınında çöp konteynerini devirip yiyecek aradı. Çevredeki köpeklerin sardığı ayılar bir süre bölgede dolaştıktan sonra uzaklaştı. Biri diğerlerinden daha iri olan ayıların görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.
KARS'ın Sarıkamış ilçesine inen 3 ayı, cep telefonuyla görüntülendi. Ayılar, etrafını saran köpeklerden kaçarak uzaklaştı.
ÇÖP KONTEYNERİNİ DEVİRDİLER
Yaklaşan kış mevsimi sebebiyle uykuya yatmaya hazırlanan 3 ayı, dün gece geç saatlerde Sarıkamış ilçesindeki Üniversite TOKİ Konutları çevresinde görüldü. Ayılar, çöp konteynerini devirerek yiyecek ararken görüntülendi.
KÖPEKLER SARINCA KAÇTILAR
Ayıların etrafını bir anda köpekler sardı. Birinin diğerlerine göre daha iri olduğu görülen ayılar, bir süre çevrede gezindikten sonra köpeklerden kaçarak uzaklaştı. Ayılar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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