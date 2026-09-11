Kars Selim'deki Bayburt Barajı'na 500 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika
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Kars Selim'deki Bayburt Barajı'na 500 bin sazan yavrusu salındı

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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Selim ilçesindeki Bayburt Barajı'na 500 bin sazan yavrusu bıraktı. İl Müdürü Enver Aydın, 2023'ten bu yana il genelinde 6 milyonun üzerinde yavru balığın su kaynaklarına salındığını belirtti.

Kars'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Selim ilçesindeki Bayburt Barajı'na 500 bin sazan yavrusu bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda üretilen balık yavruları, Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi.

Oksijen destekli şeffaf poşetlere konulan balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Selim Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erkan Özdemir ile görevli personel tarafından Bayburt Barajı'na bırakıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Aydın, Kars'ın tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi doğal su kaynakları bakımından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kars'taki doğal su kaynaklarını geliştirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktaran Aydın, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın bize verdiği desteklerle ilimizdeki tarım ve hayvancılık yönündeki potansiyeli geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürürken, aynı zamanda doğal su kaynaklarımızın su ürünleri potansiyelini geliştirmek amacıyla da çeşitli faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Aydın, çalışmanın göldeki balık popülasyonunun geliştirilmesi ve su ürünleri potansiyelinin sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2023 yılından beri ilimiz genelinde bulunan Arpaçay, Çıldır Gölü gibi başta gelen su kaynaklarına zaman zaman balıklandırma faaliyetleri yürütüyoruz. Bu amaçla 6 milyonun üzerinde yavru balığı su kaynaklarımıza salmak suretiyle sürdürülebilir balıkçılığın ilimizde devamını sağlamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars Selim'deki Bayburt Barajı'na 500 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika

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