Kars Susuz\'da bisikletli 2 turist jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

Kars Susuz'da bisikletli 2 turist jandarma ve AFAD ekiplerince bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Susuz ilçesinde bisikletleriyle gezen 2 turist, gece geç saatlerde yolunu kaybedince Yolboyu ile Çamçavuş köyleri arasında jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından turistlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KARS'ın Susuz ilçesinde bisikletleriyle gezerken yollarını kaybeden 2 turist, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Kenti bisikletleriyle gezen 2 turist gece geç saatlerde yolunu kaybetti. Yardım isteyen turistlerin Susuz ilçesine bağlı Yolboyu ve Çamçavuş köyleri arasında oldukları belirlendi. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, arama sonucu turistlere ulaştı.
Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan turistlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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