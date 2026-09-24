Kars Susuz'da bisikletli 2 turist jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu - Son Dakika
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Kars Susuz'da bisikletli 2 turist jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

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Kars Susuz\'da bisikletli 2 turist jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu
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Kars'ın Susuz ilçesinde bisikletleriyle gezen 2 turist, gece geç saatlerde yolunu kaybedince Yolboyu ile Çamçavuş köyleri arasında jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından turistlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KARS'ın Susuz ilçesinde bisikletleriyle gezerken yollarını kaybeden 2 turist, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Kenti bisikletleriyle gezen 2 turist gece geç saatlerde yolunu kaybetti. Yardım isteyen turistlerin Susuz ilçesine bağlı Yolboyu ve Çamçavuş köyleri arasında oldukları belirlendi. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, arama sonucu turistlere ulaştı.

Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan turistlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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