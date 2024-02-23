Kars'ta 18 Ton Deterjan Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Kars'ta 18 Ton Deterjan Kaçakçılığı Operasyonu

Kars\'ta 18 Ton Deterjan Kaçakçılığı Operasyonu

Kars'ta yapılan bir operasyonda, polis ekipleri tarafından bir depoda 2 bin 600 paket halinde toplam 18 ton 200 kilogram deterjan, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 1 cam aparat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

23.02.2024 13:07  Güncelleme: 13:14
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Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonda 18 ton 200 kilogram deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik başlatılan çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 2 bin 600 paket halinde toplam 18 ton 200 kilogram deterjan, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 1 cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kars, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta 18 Ton Deterjan Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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