Kars\'ta ambulans otomobille çarpışıp levha direğine çarptı, 4 kişi yaralandı

Kars'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hasta almaya giden M.E'nin kullandığı 36 AAE 160 plakalı ambulans, Harakani Havalimanı Kavşağı'nda, Ş.Ü. idaresindeki 36 FP 390 plakalı otomobille çarpıştı.

Ambulans daha sonra yol kenarındaki trafik levhası direğine çarparak durabildi.

Kazada ambulans ve otomobil sürücüsü ile sağlık görevlileri S.Ö. ve A.F.Ö. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.