Kars\'ta ambulans otomobille çarpışıp levha direğine çarptı, 4 kişi yaralandı

Kars'ta ambulans otomobille çarpışıp levha direğine çarptı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta hasta almaya giden ambulans, Harakani Havalimanı Kavşağı'nda otomobille çarpışıp levha direğine çarptı. Sürücüler ve sağlık görevlileri dahil 4 kişi yaralandı, kaldırıldıkları Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kars'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hasta almaya giden M.E'nin kullandığı 36 AAE 160 plakalı ambulans, Harakani Havalimanı Kavşağı'nda, Ş.Ü. idaresindeki 36 FP 390 plakalı otomobille çarpıştı.
Ambulans daha sonra yol kenarındaki trafik levhası direğine çarparak durabildi.
Kazada ambulans ve otomobil sürücüsü ile sağlık görevlileri S.Ö. ve A.F.Ö. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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