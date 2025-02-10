Kars\'ta Araç Alev Aldı

Kars'ta seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.
Celal F. idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç, İnönü Caddesi'nde seyir halindeyken alev almaya başladı.
Sürücünün inerek uzaklaştığı aracı alevler sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
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