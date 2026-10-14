Kars'ta atıl Mazlum Ağa Hamamı 27 milyon liralık protokolle ayağa kaldırılacak - Son Dakika
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Kars'ta atıl Mazlum Ağa Hamamı 27 milyon liralık protokolle ayağa kaldırılacak

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Kars\'ta atıl Mazlum Ağa Hamamı 27 milyon liralık protokolle ayağa kaldırılacak
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Kars'ta atıl durumdaki Mazlum Ağa Hamamı'nın restorasyonu için DAP ile İl Özel İdaresi arasında protokol imzalandı; proje bütçesi 27 milyon lira. Tamamlanınca hamamın yılda 50 bin ziyaretçiyi ağırlaması ve dezavantajlı gruplardan 10 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Kars'ta uzun süredir atıl durumda bulunan Mazlum Ağa Hamamı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülecek çalışmayla yeniden ayağa kaldırılacak.

Protokol için Valilik binasında düzenlenen imza törenine, Kars Valisi Ziya Polat, DAP Başkanı Halil İbrahim Güray ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan katıldı.

Valisi Ziya Polat, burada yaptığı açıklamada, kentin turizm alanında her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek tarihi ve kültürel yapıların korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Kars'ın artık turizmde marka haline geldiğini ifade eden Polat, "700 bini aşan turist sayısıyla bu sene rekor üzerine rekor kırıyoruz. İlimizi, güzelliklerimizi tanıtmaya ve tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kars bir Türk şehri. Türk şehirlerinde de hamam kültürü vardır, inşallah Mazlum Ağa Hamamı'nı eski günlerine yapılış amacı olan hamam olarak restorasyonunu imzalarla beraber ihalesine çıkacağız." dedi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray da projenin Kars'ın turizm potansiyeline ve sosyal kalkınmasına katkı sunacağını dile getirerek, "Kars Valiliğimiz ve İl Özel İdaremizle birlikte Mazlum Ağa Hamamı'nın turizme kazandırılması projesinin imza töreni için bir aradayız. Toplam proje bütçemiz 27 milyon lira. Bunun 11 milyon 693 bin lirasını DAP İdaresi olarak biz karşılayacağız. 15 milyon 306 bin lirasını ise İl Özel İdaremiz finanse edecek. Mazum Ağa Hamamı'nı hem restorasyonu bu vesileyle turizme kazandırılması ve işlevsel hale getirilip sürdürülebilirliği hedefleniyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Yılda 50 bin ziyaretçiye hizmet vermesi hedefleniyor

Kars Çayı kıyısında yer alan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Mazlum Ağa Hamamı, kesme bazalt taşlardan oluşan mimarisi, çift kubbeli yapısı ve tarihi özellikleriyle kentin önemli kültürel varlıkları arasında bulunuyor. Ilıklık, sıcaklık ve soğukluk bölümlerinden oluşan tarihi hamam, restorasyonun ardından yeniden özgün kullanım amacına uygun şekilde hizmet verecek.

Yeni proje kapsamında tarihi yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları Koruma Kurulu onaylı projeler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Yapısal güçlendirme çalışmaları yapılacak, özgün taş malzemeler onarılacak ve hamamın tarihi mimari özellikleri korunacak. Hamamın iç mekanlarında da kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirilecek. Geleneksel Türk hamamı donanımları yeniden oluşturulurken mekanik, elektrik ve altyapı sistemleri yenilenecek. Yapının çevresinde erişilebilirlik düzenlemeleri yapılacak ve yaklaşık 1 dekarlık rekreasyon alanı oluşturulacak.

Projenin tamamlanmasıyla Mazlum Ağa Hamamı'nın yılda 50 bin ziyaretçiye hizmet vermesi hedefleniyor. Ayrıca kadınlar, gençler, engelli bireyler ve uzun süreli işsizler gibi dezavantajlı gruplardan 10 kişinin doğrudan istihdam edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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