Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceleri görmesine rağmen Çıldır Gölü'nde henüz donma başlamadı. Çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Kars ile Ardahan il sınırındaki Çıldır Gölü'nde soğuk havaya rağmen yüzeyde donma başlamadı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğü bölgede göl, çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Çıldır Gölü'nü gezmeye gelen ziyaretçiler, donan bir yüzey yerine yüzen kuşları gözlüyor.

'GÖLÜN DONMADIĞINI GÖRDÜK'

Havaların soğumasıyla birlikte Çıldır Gölü'nün buz tuttuğunu düşünerek bölgeye gelen ziyaretçilerden Gözde Aleyna Akkaya, "Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte donma başlamıştır düşüncesiyle Çıldır Gölü'nü ziyaret etmek istedik, Buraya geldiğimizde gölün donmadığını gördük" dedi.

ATLI KIZAK SEFERLERİ DÜZENLENİYOR

Çıldır Gölü, özellikle kış aylarında Kars ve Ardahan'ın en önemli turizm merkezlerinden birisi. Gölün donmasının ardından başlayan geleneksel atlı kızak turları, Çıldır Gölü'nün en dikkat çekici turistik etkinlikleri arasında bulunuyor. Ziyaretçiler, buzla kaplı göl üzerinde atlı kızaklarla gezinti yaparken bölgenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buluyor.

Çıldır Gölü, kış aylarında gerçekleştirilen buz altı balıkçılığıyla da tanınıyor. Göl yüzeyindeki buzun uygun kalınlığa ulaşmasının ardından balıkçılar, deliklerden geleneksel yöntemlerle balık avlıyor. Özellikle sarıbalık olarak bilinen sazan balığı, bölgenin yöresel lezzetleri arasında yer alıyor.