Kars'ta DEAŞ finansörü ve PKK/KCK propagandacıları gözaltına alındı - Son Dakika
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Kars'ta DEAŞ finansörü ve PKK/KCK propagandacıları gözaltına alındı

Kars\'ta DEAŞ finansörü ve PKK/KCK propagandacıları gözaltına alındı

Kars'ta yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan bir zanlı ile sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen üç şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemeye devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

03.05.2024 09:35
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Kars'ta terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan 1 zanlı ile sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemeye devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen F.M. ile sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.Ç, B.K. ve M.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta DEAŞ finansörü ve PKK/KCK propagandacıları gözaltına alındı - Son Dakika

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