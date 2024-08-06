Kars\'ta yağmur sonrası ortaya çıkan dev mantarlar köylülerin yüzünü güldürdü

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde bağlı Bardaklı köyü yaylasında köylülerin topladığı dev mantarlar, ilgi odağı oldu.

Yağmurlardan sonra yaylada yetişen mantarları toplayan köylüler, başlarına koydukları mantara "fötr" diyerek video çekti. O anlar ise bir başka köylü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"VALLAHİ TAM YARIM KİLO"

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, "Bu benim mantar fötrüm, mantar fötrüm, baksana tanesi yarım kilo", Vallahi Berkan'ın kafasından büyük", "Şapka, mantara bak, mantara maşallah, vallahi tam yarım kilo, yeme yanında yat" ifadeleri dikkat çekti.