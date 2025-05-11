Kars'ta Doğa Yürüyüşü: Kozlu Şelalesi'ne 117 Katılımcı - Son Dakika
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Kars'ta Doğa Yürüyüşü: Kozlu Şelalesi'ne 117 Katılımcı

Kars\'ta Doğa Yürüyüşü: Kozlu Şelalesi\'ne 117 Katılımcı

Kağızman'da 117 doğasever, Kozlu Şelalesi'nde yürüyüş yaparak doğanın güzelliklerini keşfetti.

11.05.2025 17:16
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Kars'ın Kağızman ilçesinde 117 doğasever, ilçenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek için Kozlu Şelalesi'ne yürüyüş düzenledi.

Kağızman Dağcılık Doğa Spor Kulübü öncülüğünde buluşup araçlarla Kozlu köyüne geçen katılımcılar, yaklaşık 14 kilometre yürüyerek şelaleye ulaştı.

İlkbaharda doğanın tüm renkleri arasında yürüyüş yapan doğaseverler unutulmaz anlar yaşadı. Kozlu Şelalesi'nde bir süre vakit geçirdikten sonra Kozlu Kalesi'ni ziyaret ederek fotoğraf çektiren katılımcılar, civardaki tabiat göllerini de keşfetti.

Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, AA muhabirine, nefes kesen manzarası ve serin sularıyla büyüleyen Kozlu Şelalesi'nde doğayla iç içe unutulmaz gün geçirdiklerini belirterek, "Bu sayı şimdiye kadarki en yüksek katılımla gerçekleşen doğa yürüyüşü olarak kayıtlara geçti." dedi.

Ağdaş, doğanın tüm renkleriyle yürüyüş yaptıklarını, bunu geleneksel hale getirmeyi planladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Doğanın tüm renklerini sergileyen şelale, katılımcılara adeta görsel şölen sundu. Yürüyüş boyunca doğanın sesine kulak verdik, bol bol fotoğraf çekilerek anıları ölümsüzleştirdik. Gezinin devamında Kozlu Kalesi ziyaret edilerek bölgenin tarihi havası solundu, ardından civardaki tabiat gölleri keşfedildi ancak etkinliğin tartışmasız yıldızı yine Kozlu Şelalesi oldu. Katılımcılar, şelalenin huzur veren atmosferinde ruhen yenilendiklerini dile getirirken, bu eşsiz doğa harikasının korunması gerektiğini söyledi. Doğa sevgisini pekiştiren yürüyüşlere devam edeceğiz, herkesi bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Doğa Yürüyüşü: Kozlu Şelalesi'ne 117 Katılımcı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Doğa Yürüyüşü: Kozlu Şelalesi'ne 117 Katılımcı - Son Dakika
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