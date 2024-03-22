Kars\'ta Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, gümrük kaçağı altınla yakalandı

17 Yaşındaki Resul Aras, İkinci Kez Dünya Şampiyonu Olmak İçin Çalışıyor

Tekirdağ'da kick boksta dünya ve Türkiye şampiyonlukları kazanan 17 yaşındaki Resul Aras, ikinci kez dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Aras, 9 yaşında tekvando sporuna başladı ve daha sonra kick boksa geçiş yaptı. Kısa sürede Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılar elde eden Aras, 2022 Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Şimdi ise Macaristan'da gerçekleşecek olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.