Kars\'ta esnafı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Güler, çocuklara oyuncak dağıttı

BAKAN GÜLER, KARS KAŞARI TATTI, ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Kars'ta çeşitli programlara katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla görüşen ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Güler, çocuklara oyuncak hediye etti. Kars'ın coğrafi işaret belgeli kaşar peynirinden tadan Bakan Güler, beğendiğini söyledi. Bakan Güler, Kars'ta bir şehidin ailesini de ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi.