Kars\'ta esnafı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Güler, çocuklara oyuncak dağıttı

Kars'ta esnafı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Güler, çocuklara oyuncak dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars'ta Atatürk Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi. Güler, çocuklara oyuncak hediye etti, coğrafi işaret belgeli Kars kaşarını tattı ve beğendiğini söyledi; bir şehidin ailesini de basına kapalı ziyaret etti.
BAKAN GÜLER, KARS KAŞARI TATTI, ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI
Kars'ta çeşitli programlara katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla görüşen ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Güler, çocuklara oyuncak hediye etti. Kars'ın coğrafi işaret belgeli kaşar peynirinden tadan Bakan Güler, beğendiğini söyledi. Bakan Güler, Kars'ta bir şehidin ailesini de ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Kaynak: DHA
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